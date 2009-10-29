Emre'den 'kuzu'lu evlilik teklifi

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte FB TV'de yayınlanan "Yıldızların Yaşamı" adlı programa katıldı.



Takvim'nin haberine göre Yasir Kaya'nın sunduğu programda Emre Belözoğlu ile ilgili bilinmeyen özellikler ortaya çıktı.



Saha içerisinde oldukça agresif görüntüler çizen Emre Belözoğlu eşine göre, ev yaşantısında oldukça sakin bir kişiliğe sahip.



İlk tanışmalarının ortak arkadaşları aracılığıyla Akmerkez'de olduğunu dile getiren Tuğba Belözoğlu'nun, kendisine çok enteresan bir şekilde evlilik teklifinde bulunduğunu belirtti . Tuğba Belözoğlu o anı şu sözlerle anlattı:



"Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre, uçak yolculuğu yaptıktan sonra, inandırıcı olma açısından olsa gerek, birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı. Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan, Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi. Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken, dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm. Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse, apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm." (Bu arada Emre, eşi Tuğba'ya "kuzum" diye hitap edermiş...)



Evde tek söz sahibinin kendisi olduğunu dile getiren Tuğba Belözoğlu'nun, Emre'nin çok ince ruhlu ve saf bir kalbe sahip olduğunu sözlerine ekledi.