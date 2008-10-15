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Spor

Emre'den kötü haber!..

Sakatlıklar yüzünden sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Emre'nin de en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

15 Ekim 2008 03:00


Sakatlıklar yüzünden sezon başından bu yana sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce oynanan Kayserispor maçının ilk yarısında sakatlanan tecrübeli oyuncu 10 gündür takımdan uzak kaldı. Tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu, hafta sonu oynanacak Kocaelispor, salı günü oynanacak Arsenal ve ligdeki Bursaspor mücadelelerinde forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı süren Gökhan Gönül'ün de Arsenal maçına kadar yetişmesinini zor olduğu ifade edildi.

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