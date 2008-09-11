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Spor

Emre'den jet yanıt!

Emre Belözoğlu, kendisine ait "www.emrebelozoglu5.com" adresli internet sitesinde yaptığı açıklamada, milli futbolcu Gökdeniz ile kavga ettikleri ve bu yüzden kamptan ayrıldığı idd

11 Eylül 2008 03:00

Emre Belözoğlu, milli futbolcu Gökdeniz ile kavga ettikleri ve bu yüzden kamptan ayrıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emre, kendisine ait "www.emrebelozoglu5.com" adresli internet sitesinde yaptığı açıklamada, milli takımın Belçika ile yaptığı maçtan sonra basın mensuplarının, bazı futbolculara Gökdeniz ile kendisinin kavga ettiği ve Gökdeniz'in bu nedenle kamptan ayrıldığına dair sorular yönelttiğini üzülerek fark ettiğini kaydederek, "Bunun gibi iddialar oldukça komiktir. Gökdeniz genç milli takımla başlayan ve (A) milli takım düzeylerinde en uzun oynadığım futbolculardan birisidir" ifadelerini kullandı.

Gökdeniz ile arasında herhangi bir problem olmadığını bildiren Emre, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kendisi sakatlığından dolayı kamptan ayrılmıştır ve bu konuda milli takım doktorları tarafından basına bilgi verilmiştir. Bu şartlar ortada iken bu şekilde yalan ve komik haberlere bir son verilmesini istiyorum. Haberi yapan ve yayınlanmasına izin veren kişileri de kınıyorum. Türk Spor kamuoyuna saygı ile duyururum."

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