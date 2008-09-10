Emre'den Hıncal Uluç'a 'hakaret' davası

Emre'nin annesi kalp krizi geçirdi Emre'nin annesi kalp krizi geçirdi

Hıncal Uluç'tan Emre'ye ağır eleştiri

Emre Belözoğlu annesi kriz geçirdiği için Milli Takım kampından dün bir süre ayrıldı. Milli futbolcunun annesinin önceki akşam bir program (NTV'deki 90 dakika) izlerken fenalık geçirdiği öğrenildi.Olay şöyle gelişti: Emre'nin annesi Fatma Hanım ve babası Mehmet Bey'i yakınları arayarak Hıncal Uluç'un NTV'deki programda Emre'yi sert şekilde eleştirdiğini söylediler. Emre'nin anne ve babası programı izlemeye başladı. Eleştirilere çok üzülen anne Fatma Hanım'ın tansiyonu düştü ve eve doktor çağrıldı. Haberi öğrenen Emre ise Terim'den izin alarak kamptan ayrıldı ve annesinin yanına gitti.Fatih Terim olayla ilgili dün basın toplantısında şunları söyledi: "Emre'nin annesi rahatsızlandı. Sizin yaptığınızdan dolayı. Şimdi izin verdim evine gitti. Bir gün sonra maçı olan oyuncumun başına bu geliyor. Emre'nin sizin içinizden birine yaptığı hareket sonrası bakış açımı ben de değiştirdim. Eskiden gazeteci, medya mensubu diye genelliyordum. Bunun hatalı bir davranış olduğunu anladım. Baktım ki herkes gazeteci olmuyor, gazetecilik mesleğine duyduğum saygıdan dolayı bazılarını ayırt etmeye başladım. Hatayı herkes yapıyor 26-27 yaşındaki gençler de yapacaklardır, biz de yapıyoruz bu hatayı ömür boyu ona ödetmek benim işim değil."Emre'nin annesinin iyi olduğu açıklandı. Bu arada Emre kendisiyle ilgili eleştirilerde bulunan Hıncal Uluç ve programı yayınlayan televizyon kanalına tazminat davası açacağını açıkladı.