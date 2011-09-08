-Emre'den Arda'ya: Çok çalışması lazım İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Arda Turan'ın başarılı olacağına inandığı söyleyerek, ''Öncelikle çok fazla çalışması lazım. Arda bizim yetiştirdiğimiz son dönemdeki en önemli değerimiz, en büyük yıldızımız'' dedi. Milli futbolcu, Nike'ın İstinye Park'taki mağazasında, yeni kramponu Nike Tiempo Legend IV Elite ve Spor Toto Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu Nike T90 Seitiro'yu tanıtımında soruları yanıtladı. Emre, İspanya'da forma giyen Arda'ya tavsiyeleri olup olmayacağı sorusu üzerine, ''Öncelikle çok fazla çalışması lazım. Arda bizim yetiştirdiğimiz son dönemdeki en önemli değerimiz, en büyük yıldızımız. Ondan bütün Türkiye'nin beklentisi, benim de bir ağabeyi olarak beklentim, çok çalışıp ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmesi. Bütün Türk insanı gibi çok başarılı olacağına ben de inanıyorum'' şeklinde konuştu. Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu başlayacak yeni sezonda beklentisinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Fenerbahçeli futbolcu, sezonun geçen yıllara göre daha zor geçeceğini belirtti. A Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda kalan maçlarını değerlendiren Emre, Belçika'ya karşı 2 puanlık üstünlükleri bulunduğunu hatırlatarak, ''Almanya maçı zorlu olacaktır. Sahamızda seyircimizle beraber o maçı kazanıp, akabinde Azerbaycan maçını kazanarak, en iyi ikincilik şansımız sürüyor ama, en kötü ihtimalle 2. olarak çıkıp, play-off'ta ülkemizi Avrupa Şampiyonası'na taşımak istiyoruz'' diye konuştu.