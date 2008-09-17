Emre’de dev derbi!

Cim-Bom yönetimi, Newcastle’dan transfer ettiği yıldız futbolcuyla ilgili 202 bin euro’luk dayanışma katkısını ödemeyen sarı-lacivertli ekibin kapısını çalacak. Galatasaray, bu konuda ezeli rakibinden olumlu yanıt alamazsa, bu kez FIFA düzeyinde parasının peşine düşecek





Galatasaray, Newcastle United’ın bonservis geliri elde etmesi nedeniyle para almaya hak kazandı. Emre Belözoğlu eğer bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye gelseydi, Cim-Bom hiç para kazanamayacaktı.



Fenerbahçe ve Galatasaray’ı, Emre Belözoğlu’nun “dayanışma katkısı” bu kez saha dışında karşı karşıya getirecek. Milliyet gazetesinin haberine göre, “Futbolcuların statüsü ve uygunluğu” ile ilgili FIFA talimatına göre Emre’nin, Newcastle’dan transferi sırasında eski kulübü Galatasaray’a 202 bin euroluk dayanışma katkısı ödenmesi gerektiği, şu ana kadar bu hüküm yerine getirilmediği için sarı-kırmızılı kulübün hakkını önce Fenerbahçe sonra FIFA nezninde aramaya hazırlandığı bildirildi.



Uluslararası transferlerde geçerli olan FIFA talimatı gereği 12 ile 23 yaşları arasındaki sezonlarda futbolcunun formasını giydiği kulübe dayanışma katkısı ödenmesi öngörülürken, Fenerbahçe’nin 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Emre için bu paranın yüzde 5’ini, yani 224 bin euroluk bölümünü, Galatasaray ve Zeytinburnuspor kulüplerine vermesi gerektiği ortaya çıktı.



Dayanışma tazminatı nedir?



FIFA talimatının “dayanışma mekanizması” başlıklı maddesi söz konusu tazminatı şöyle açıklıyor;



“Profesyonel bir futbolcunun sözleşmesi devam ederken transfer olması halinde önceki kulübüne ödenen her türlü tazminatın (bonservis bedeli) yüzde 5’i, bu tazminatın toplamından düşülecek ve yeni kulübü tarafından futbolcunun önceki yıllarda eğitimine ve yetiştirilmesine katkısı bulunan kulübe dayanışma payı olarak verilecektir. Bu dayanışma payı futbolcunun 12 yaşı ile 23. yaş gününe rastlayan sezonlar arasında ilgili kulüp veya kulüplere tescil olduğu yıl sayısına göre dağıtılacaktır. Bonservise konu olan para 12 ve 15 yaşları arasındaki her yıl için yüzde 0.25, 16 ile 23 yaş arasında ise yüzde 0.5 olarak hesaplanarak pay edilir.”

Söz konusu maddeye göre Fenerbahçe’nin Newcastle’a verdiği 4.5 milyon euro bonservis ücreti içinden 224 bin euro’yu alıp futbolcunun eski kulüplerine dağıtmakla yükümlü tutulurken bu sorumluluğunu yerine getirmediği için Galatasaray ile hukuki bir anlaşmazlık içine düşeceği ifade edildi.



Şimdi ne olacak?



Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde Dayanışma Katkısı’nı tahsil etmek için Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı, olumsuz yanıt alması durumunda konuyu FIFA’ya taşıyacağı bildirildi.

Bu arada söz konusu tazminat içinden Emre Belözoğlu’nun ilk yetiştiği kulüp olan Zeytinburnuspor’a da 22 bin 500 euro pay verileceği kaydedildi. FIFA talimatının ilgili maddesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulübe kademeli olarak disiplin cezaları uygulanacak.



Zeytinburnuspor alt yapısından Galatasaray’a gelen Emre Belözoğlu ilk profesyonel sözleşmesini 13 Temmuz 1995 tarihinde yapmış ve 2001 yılına kadar formasını giydiği Galatasaray’dan yurt dışına transfer olmuştu. İlk defa 7 Aralık 1994’de U-15 takımının Azerbaycan ile oynadığı maçta ay-yıldızlı formayı giyen Emre bugüne kadar 140 kez özel ve resmi karşılaşmada görev yaptı.



Anelka’da da yaşanmıştı



Fenerbahçe’nin 2004-2005 sezonunda Manchester City’den 5.35 milyon pound karşılığı transfer ettiği Anelka’nın “dayanışma katkısı” da o dönemde kulüpler arasında sorun yaratmıştı. Anelka’nın eğitim ve yetiştirilmesinde katkısı bulunan Arsenal, FIFA kanalıyla 100 bin pound talep etmiş, Fenerbahçe söz konusu payın İngiliz kulübüne ödenen para içinden kesilmesi gerektiği iddiasında bulunmuştu.