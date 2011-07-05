T24 LogoT24 Logo
Gündem

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YEĞENİ İLE 6 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) 

05 Temmuz 2011 17:42

-EMRE BELÖZOĞLU'NUN YEĞENİ İLE 6 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı'nın bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden bir kısmının buradaki işlemleri tamamlandı. Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, güvenlik önlemleri eşliğinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gönderildi. Zanlıların bulunduğu araç, hakim ve savcıların kullandığı üst kapıdan adliye bahçesine alındı. Zanlıların, adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılık katına çıkarılarak ifadelerinin alınması bekleniyor. Bu arada, adliyeye getirilenlerden Özden Arslan'ın 10 yaşlarındaki yeğeni olduğu öğrenilen bir çocuk da zanlılar araçtan indirildiği sırada minibüsün yanına giderek yakınını görmek istedi. Ağlayarak araca giren çocuk, yakını ile görüştükten sonra polisler tarafından adliyenin dışına çıkarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24