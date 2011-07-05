-EMRE BELÖZOĞLU'NUN YEĞENİ İLE 6 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı'nın bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden bir kısmının buradaki işlemleri tamamlandı. Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, güvenlik önlemleri eşliğinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gönderildi. Zanlıların bulunduğu araç, hakim ve savcıların kullandığı üst kapıdan adliye bahçesine alındı. Zanlıların, adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılık katına çıkarılarak ifadelerinin alınması bekleniyor. Bu arada, adliyeye getirilenlerden Özden Arslan'ın 10 yaşlarındaki yeğeni olduğu öğrenilen bir çocuk da zanlılar araçtan indirildiği sırada minibüsün yanına giderek yakınını görmek istedi. Ağlayarak araca giren çocuk, yakını ile görüştükten sonra polisler tarafından adliyenin dışına çıkarıldı.