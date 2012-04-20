Emre-Zokora haberlerine yayın yasağı

Fenerbahçeli Futbolcu Belözoğlu ili Trabzonsporlu futbolcu Zokora'nın tartışması konusundaki haberleri inceleyen Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan tüm haberler ve yorumların Belözoğlu'nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu görüşüne vararak söz konusunu haberlerin yayınını yasakladı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Emre Bölezoğlu ile Trabzonspor Spor Kulübü futbolcusu Zokora geçtiğimiz hafta oynanan maçta tartışmıştı. Emre Belözoğlu'nun Zokora'ya 'ırkçı sözlerle hakaret ettiği' iddia edilmişti.

Belözoğlu mahkemeye başvurdu

Futbolcu Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay, Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak müvekkili hakkındaki haberlere ihtiyati tedbir konulmasını talep etti.

15 Nisan 2012'de Spor Toto Süper Final Şampiyonluk grubu maçı oynandığı esnada Belözoğlu ile Trabzonspor futbolcusu Dider Zokora arasında sözlü tartışmalar olduğunu ifade eden Avukat Işıkay, bu kısa olayın maç sonunda futbolcuların karşılıklı diyalogu ile tatlıya bağlandığını, ancak müsabakanın bitiminden sonra Dider Zokora arasında yaşanan olayların hızla ve süreklilik arz ederek çok geniş bir şekilde basında yer aldığını kaydetti.

‘Konu abartıldı’

Belözoğlu'nun rakip futbolcuya 'Irkçılık' ifadeleri içeren sözleri sarf ettiği noktasına çekildiğini, müvekkilinin basın toplantısında konuyu detaylandırdığını ve basına bilgi vererek herhangi bir ırkçı söylemde bulunmadığını tüm kamuoyu ile paylaştığını kaydeden Işıkay, buna rağmen hususun abartıldığını, yaşanan olaya ekleme-çıkarma ve yorumlar yaparak konunun yurt çağında kamuoyuna servis edildiğini belirtti. Avukat Işıkay, basında yer alan haberlerin Belözoğlu'nun, kişisel değerlerine saldırı teşkil eden, özel ve mesleki hayatına ağır zararlar veren ağır bir darbe vurulduğunu ifade etti.

Mahkeme: Kişilik haklarına saldırı niteliğinde

Belözoğlu ile ilgili haberleri inceleyen Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan tüm haberler ve yorumların Belözoğlu'nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti. Mahkeme aldığı kararda, "Tedbir talep eden Emre Belözoğlu hakkında her türlü haberin görsel ve yazılı basında, internet ortamında, Televizyon, radyo, gazete ve tüm haber kuruluşlarında haber, röportaj, yorum veya benzeri şekilde tek başına kamuoyunu haberdar etmesinin ötesinde kişilik hakkını zedeleyici yayınların yapılmasının ve yayınlanmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme bu emre uymayan ve tedbir kararına aykırı davranan kimsenin 1 aydan 6 aya kadar disiplin hapsi ile cezalandırılacağına da kararında yer verdi.