Emre: Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim



Turkcell Süper Lig 30 hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-2 mağlup etti. İnönü Stadı'nda oynanan derbi sonrası mikrofonlara konuşan Emre Belözoğlu 50-55 dakika çok iyi futbol oynadıklarını ve her Fenerbahçeli gibi çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başladı.



Deivid ile olan tartışmasına cevap veren Emre, " 10 gün idman yapmadım ve hocama ağrılarım devam ederse oyundan çıkabileceğimi söyledim. Öyle bir olduki sanki Deivid beni oyundan çıkartmış şekilde gözüktü. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Deivid ile olan kavga sahada kaldı." dedi.





