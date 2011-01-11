-EMRE, VOLKAN VE ÖZER ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına FB Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Sakatlıkları ve rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Özer Hurmacı ve Berk Elitez sabah idmanında takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, el topu oynadıktan sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Kaleci antrenörü Murat Öztürk ile ayrı çalışmalar yapan kaleciler Volkan Demirel, Mert Günok, Serkan Kırıntılı ve Ertuğrul Taşkıran, çift kalede dönüşümlü olarak görev aldı. Joseph Yobo, Issiar Dia ve Daniel Güiza, takımdan ayrı olarak yaptıkları koşunun ardından, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde sahada yaptıkları istasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Soğuk algınlığı geçiren Selçuk Şahin ve sol üst baldırında ağrıları bulunan Gökhan Gönül antrenmana çıkmadı. Bu oyuncuların tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü bildirildi. 19 Yaş Altı Milli Takımı aday kadrosunda bulunan Okan Alkan da antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, 13 Ocak Perşembe günü oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı için yarın saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Malatya'ya hareket edecek.