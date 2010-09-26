-EMRE VE MEHMET TOPUZ ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 27 Eylül Pazartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş maçında sakatlanan ve takımdan ayrı çalışan Emre, bu akşam takımla birlikte çalıştı. Alerjik bir rahatsızlığı nedeniyle dünkü idmana katılmayan ve önceki geceyi hastanede geçiren Mehmet Topuz da bu akşam takımla idman yaptı. Bu arada, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Selçuk da takımla çalıştı. Sakatlıkları süren Volkan, Mert, Uğur, Semih ve dünkü antrenmanın son bölümünde sol ayak bileğinden sakatlanan Berk Elitez antrenmana çıkmadı. Fenerbahçe, yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girecek.