-EMRE VE LUGANO TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 18 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, futbolcuların dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptıkları bildirildi. Kaleciler Volkan, Mert, Serkan ve Ertuğrul'un, kaleci antrenörü Murat Öztürk ile ayrı çalıştıktan sonra çift kale maçta dönüşümlü olarak oynadıkları kaydedildi. Rahatsızlıkları geçen Emre ve Lugano'nun takımla birlikte çalıştıkları, tedavisi süren Niang'ın ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Aslan ile birlikte takımdan ayrı çalıştığı açıklandı. Antrenmana sol arka alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Alex katılmazken, Brezilyalı oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Tedavileri devam eden Selçuk, Berk ve ülkesinde tedavi olan Güiza da antrenmana katılmadı. -UĞUR'UN AMELİYAT OLDUĞU DİZİ ŞİŞTİ- Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kaldıktan sonra hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Uğur Boral, ameliyat olduğu dizinde yine problem yaşadı. Antrenmana katılamayan Uğur'un sol dizinde ameliyat olduğu bölgenin şiştiği ve ağrılarının arttığı kaydedildi. Uğur'un, ameliyatı yapan Fenerbahçe Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından muayene edileceği belirtildi.