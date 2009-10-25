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Spor

Emre ve Lugano idmanı tamamlayamadı

25 Ekim 2009 00:00

Antrenmanın son bölümünde kaleci Mert ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlık geçiren Emre ile sağ ayağında ağrıları olan Diego Lugano antrenmanı tamamlayamadı.

Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, her iki oyuncunun da tedavilerine başlandığını söyledi. İki futbolcunun durumlarının yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Deivid dışında tüm oyuncular katılırken, Brezilyalı futbolcu, antrenman başlamadan önce bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan gözetiminde başladığı çalışmasını, idman devam ederken de sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, tesislerde toplu olarak yenilen akşam yemeğinden sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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