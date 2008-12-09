Emre ve Kazım yok



Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacağı 6. ve son maç için başkent Kiev'e gitti.



Hazırlıklarının İstanbul etabını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu sabah Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla Kiev'e hareket etti.



Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Semih ve Tümer, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verilen listede ismi yer almayan Deniz'in yanı sıra hafif sakatlığı olduğu öğrenilen Emre ile Kazım, Burak, Can ve Gürhan bulunmuyor.



Sarı-lacivertlilerin 18 kişilik maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan, Önder, Lugano, Edu, Yasin, Roberto Carlos, Vederson, Selçuk, Josico, Maldonado, Deivid, Ali Bilgin, Uğur Boral, Alex, İlhan, Güiza.



Teknik direktör Luis Aragones bu akşam, maçın yapılacağı Valeri Lobanovskiy Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından sarı-lacivertliler, statta, ilk 15 dakikası basına açık olmak üzere son çalışmasını yapacak.



Valeri Lobanovskiy Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Florian Meyer yönetecek.