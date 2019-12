-EMRE VE GÖKHAN ŞAMPİYONLUK ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Fenerbahçe'nin futbolculardan Gökhan Gönül, şampiyonluk yarışının zor geçtiğini belirterek, ''Her maçtan sonra 'Bu maçı alırsak şampiyonuz' diye diye son maça kadar geldik'' dedi. NTV Spor'daki ''Yüzde Yüz Futbol'' programına takım arkadaşı Emre Belözoğlu ile birlikte katılan Gökhan, ikinci yarıya başlarken, ''İlk iki maçı kazanırsak, şampiyon oluruz'' diye konuştuklarını anlatarak, ''Ondan sonra Beşiktaş maçını kazanırsak, Galatasaray maçını kazanırsak diye diye son maça geldik. Artık espriye dönüştü aramızda. 'Son maçı aldık mı şampiyonuz' dedik ve sonunda şampiyon olduk'' diye konuştu. İkinci yarının başında Beşiktaş için ''17'de 17 yapar'' denildiğinde kendisinin ''Biz niye 17'de 17 yapmayalım'' dediğini aktaran Gökhan, ''Galatasaray maçına Arena'ya giderken, 'beraberlik bile kötü bir sonuç değil' diyordum. Ama 18'de 17 yaptık. Bundan sonra da ligde bu seri tekrar yakalanabilir'' ifadesini kullandı. Gelecek sezon Türkiye Ligi'nin çok çetin geçeceğine işaret eden milli futbolcu, ''En az 4-5 takım şampiyonluğa oynayacak. Bursaspor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Fatih hocanın başına geçmesiyle Galatasaray, Beşiktaş say say bitmiyor. İyi takımlar olacak, güzel mücadele izleyeceğiz'' dedi. -''BARCELONA'DA ALVES VARKEN ORAYA NİYE GİDEYİM''- Gökhan Gönül, transferiyle ilgili soru üzerine, bu konularda menajerinin görüştüğünü, net olduğu zaman kendisinin haberinin olacağını söyledi. Transfer döneminde gazetelerde çıkan haberlerin yüzde 99'unun gerçekleşmediğini belirten Gökhan, ''Maicon ve Alves dünyanın en iyi sağ beki. Barcelona diye konuşuluyor ama Alves varken oraya niye gideyim'' diye konuştu. Teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın hayatında tanıdığı ender insanlardan biri olduğunu bildiren milli futbolcu, başkan Aziz Yıldırım ile ilgili soru üzerine, ''Aziz Yıldırım'ı çok eleştiriyorlar. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye her şeyini adadı. Bana 'Sana ücret vermiyorum' dese 'vardır bir bildiği' derim, karşı çıkmam'' ifadesini kullandı. Gökhan Gönül, kendi takımı dışında ligin bireysel anlamda en iyi yabancı oyuncusunun Beşiktaşlı Quaresma olduğunu, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de Barcelona'nın kendilerine rakip olmasını istemediğini söyledi. -''AYKUT HOCA BIRAKACAK MI DİYE DÜŞÜNMEDİK DEĞİL''- Emre ise Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a yenildiklerinde iyice dibe vurduklarını belirterek, ''Yeni Malatyaspor yenilgisinden sonra otobüse bindiğimizde Pendikspor maçında da görev yapmış ağabeylerimiz o ortama benzettiler. Maçtan sonra Aykut Kocaman bırakacak mı bırakmayacak mı diye düşünmedik değil. Antalya'da havalimanında dışarda taraftarlar kötü karşılayacak diye beklerken iyi karşıladılar'' dedi. Takımda inişler-çıkışlar yaşanmasıyla ilgili bir soru üzerine Emre, ''Fenerbahçe çok farklı bir camia. Ben Galatasaray'da da oynadım. Fenerbahçe hep en üst seviyelerin, kötü anlamda da iyi anlamda da yaşandığı bir camia. Ama başarı olduğunda da tadından yenmiyor'' diye konuştu. -İLK TEBRİK- Emre Belözoğlu, Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ettiğini, oyuncularla aralarında bir gerginlik olmadığını belirterek, kendisine ilk tebrik mesajı atanlardan birinin Trabzonsporlu Burak olduğunu açıkladı. Böyle bir ortamda gerginliğe gerek olmadığına dikkati çeken Emre, ''Bana 'Tebrik ederim ağabey' diye ilk tebrik mesajı atan Burak'tı. 'Ben de sizi tebrik ederim' dedim'' ifadesini kullandı. Milli futbolcu, dünyada başarılı olan takımlarda fazla sayıda kendi ülkelerden oyuncular olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Barcelona'da 7-8 İspanyol oyuncu sayabiliyorsunuz. Galatasaray'da oynadığım dönemde 7-8 tane Türk oyuncu sayabiliyorsunuz. Yerli, kaliteli oyuncuların en iyileri de bizde. Bizdeki Türk oyuncular daha özverili oynadı. Büyük takımlarda farkı bu ortaya koydu.'' İspanya'da forma giyen Mehmet Topal ve Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin ve Hamit Altıntop ile gurur duyduğunu belirten Emre, ''Gökhan Gönül de daha çok çalıştığında Atletico Madrid'in üzerinde takımlarda da oynayabileceğini inanıyorum'' dedi. Emre, Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olduğunu düşündüğü Arda'nın kendisi hakkında konuşulanları kafasına takmaması gerektiğini, milli oyuncunun en büyük sıkıntısının sakatlık olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım ile ilgili bir soru üzerine tecrübeli oyuncu, ''Aziz başkan çok zor bir insan olsa dahi kalbinin çok temiz olduğuna inandığım Türk futbolunun en önemli karakteri. Geçmişte bana kızdığı zamanlar da olmuştur. Ona büyük saygı duyuyorum'' diye konuştu. Emre, kendi takımları dışındaki en iyi yabancı oyuncunun ilk yarı itibariyle Trabzonsporlu Colman, Türk oyuncuların ise Burak Yılmaz ve Selçuk İnan olduğunu dile getirdi.