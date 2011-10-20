Emre Uslu: Saldırı PKK'nın 'yarma harekâtı'

T24 - Terör konusunda Taraf Gazetesi’ndeki her yazısı tartışmalara yol açan Emre Uslu, Hakkari saldırısına farklı bir yorum getirdi.



Amerika’da bulunan Uslu’ya göre son saldırı PKK’nın şahin kanadı tarafından gerçekleştirilen bir tür ‘yarma harekatı.’ Şahin kanadın Öcalan’a rağmen savaştığını belirten Uslu, ‘başarısız olmaları durumunda şahinlerin kellesi gider’ diyor.

‘KCK operasyonları önledi’



“Şayet bu savaşı kaybederlerse şahinlerin kelleleri gider. Geriye dönüp pardon deme ihtimalleri yok. Şahinler’in kendince bir umudu vardı. Devrimci halk savaşı başlatıp, Tahrir benzeri bir organizasyon yaratmak istediler. Diyarbakır’da halkı toplu bir ayaklanmaya sürüklemek gibi stratejiyi hayata geçirmek istediler. Ancak bu planları tutmadı. PKK yanlış strateji uyguladı. Halkı sokağa çekme stratejisi ters tepki. En büyük engellerden biri de KCK’ya karşı emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlar oldu. KCK’nın halkı sokağa dökecek stratejisi engellendi.”

‘2. Çanakkale direnişi’



“Şahin kanat AKP’ye 6 ay ömür biçti. Psikolojik sınırı yararak AKP’yi bitirme planını devreye sokmak istiyorlar. Düşünceleri işlerin AKP aleyhine döneceği şeklinde. Yarma harekatına karşı çok dirençli durmak gerekiyor. Gelinen nokta Türkiye için ikinci bir Çanakkale direnişidir. PKK’nın amacını halka anlatmamız gerekir. Şayet tersine bir Tahrir olayı gerçekleşir, batıda Türkler sokağa dökülürse, PKK daha çok öldürür. PKK’nın amacı kaos stratejisi yaratmak. Toplum olarak kenetlenip, direnirsek şahin kanadın kellesi gider.”

‘En tepede Bahoz var’



“Duygusal kararlar PKK’nın işine yarar. Duygularla hareket etmek Türkiye’ye zarar verir. Ne yapılacaksa PKK’nın yarma harekatını savacak birşey olmalıdır. Umarım hükümet ne yapacağını biliyordur. Örgütün askeri operayonlarını Bahoz Erdal yönetiyor. Daha doğrusu emirleri Bahoz Erdal veriyor. Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu siyasi koalisyon konseyi şeklinde çalışıyor. Karayılan’ın durumu daha farklı. Karayılan Öcalan’a yakın bir isim.”

Mert İnan/Vatan