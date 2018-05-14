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Spor

Emre Toraman: "Bucaspor'u bırakmam"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşen Bucaspor'da sözleşmesi ay sonunda sona erecek kaptan Emre Toraman, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi

14 Mayıs 2018 14:36

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta küme düşen Bucaspor\'da sözleşmesi ay sonunda sona erecek kaptan Emre Toraman, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi. 
Küme düşme üzüntüsünü çok derinden yaşadığını belirten 39 yaşındaki oyuncu, \"Yönetimin durumu belirsiz. Kim seçilirse seçilsin oturur konuşuruz. Kulüpten alacaklarım var ama kesinlikle Türkiye Futbol Federasyonu\'na gitmeyeceğim. Yarım kalan bir işimiz var. Bu takımı yeniden üst lige taşımak zorundayız. Ben Bucaspor\'a hizmet etmeye devam etmek istiyorum\" diye konuştu. 
İstifa eden başkan Ahmet Doğan\'ın Bucaspor\'a önemli miktarda para harcadığını belirten liglerin en tecrübeli isimlerinden Emre, \"Bucaspor eksi 6 puan cezası alma tehlikesi yaşadı. Yönetim bu parayı ödedi. Önemli olan öncelikle Emre Toraman\'ın alacağının yatırılması değil, kulübün ceza almamasıydı. O nedenle Ahmet Doğan, bu kulübe çok ciddi paralar verdi. Liglerimizde birçok önemli kulüp alt kümelere gitti. Biz de bu acıyı yaşadık. Önemli olan yeniden toparlanmak\" dedi. 
40 yaşında da sahada olmayı hedefleyen Emre Toraman, son 2 sezonda Buca\'da 53 resmi maçta forma giyerek 2 gol attı.

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