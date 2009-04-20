Emre tedavi altında



Galatasaray ligin 29. haftasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanla sürdürdü.



Teknik ekip Bülent Korkmaz yönetiminde, saat 11.00’den itibaren Jupp Derwall sahasında yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.



Dün oynanan karşılaşmada ilk onbirde yer alan oyuncular rejenerasyon koşularının ardından sağlık merkezinde terapi seanslarıyla maç ertesi programlarını tamamladılar.



Antrenmanın ana bölümünde, diğer oyuncularla kondisyon çalışmalarının ardından dar alanda kalecilerin de katıldığı teknik bir çalışma yapıldı. Antrenman soğuma çalışmalarıyla tamamlandı.



Mehmet Topal sağ uyluk ön üst adalesine maçta aldığı darbe nedeniyle yapılan tedavisinin ardından rejenerasyon antrenmanının tamamına katıldı.



Dün oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında ağrısı nedeniyle oyunu bırakmak zorunda kalan Emre Güngör’e bugün Acıbadem Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkiklerde sol kasık iç adale grubunda birinci derece kas zorlanması tespit edildi. Emre’nin dün soyunma odasında başlanan tedavisine bugün de devam ediliyor. Sağlık ekibi Emre’nin bu sakatlığının daha önce geçirdiği sakatlıklarla ilgisi bulunmadığını belirtti.



Serkan Çalık ve Servet Çetin tedavilerinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı olarak çalıştırıldılar. Tedavi ve özel antrenman programı iyi seyreden Servet Çetin bugün ayrıntılı bir kontrolden geçirilecek.



Galatasaray, çalışmalarını bir günlük dinlenmeden sonra 22 Nisan Çarşamba sabahı saat 11.00 ve akşamüstü saat 17.30’da yapacağı basına ve taraftara kapalı antrenmanlarla sürdürecek.





