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Spor

Emre takımla idmanda

Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

03 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Sarı-lacivertliler, Samandıra Kamp Merkezi'nde ilk 15 dakikası basına açık tutulan bir çalışma gerçekleştirirken, futbolcular bu bölümde teknik direktör Aragones'in yardımcıları Cascallana ve Mendiendo yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Sakatlığı geçen Emre takımla çalışmalara başlarken, Önder koordinasyon çalışmalarının ardından fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Alex ve Tümer'in yanı sıra hafif problemleri olduğu bildirilen Uğur, Guiza ve Gökhan antrenmana katılmadı. Bu futbolcuların tesislerde tedavi oldukları bildirildi. Fenerbahçe, Arsenal maçı için yarın sabah 10.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket edecek özel bir uçakla Londra'ya gidecek.



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