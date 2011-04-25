T24- TKP, seçimlerde "Kimlerden oy istemediğine" ilişkin bir film hazırladı. Milli futbolcu Emre Belözoğlu’nun görüntülerine yer verilen filmde "Emre sakın TKP’ye oy verme" sloganı kullanılıyor.









TKP, seçimlerde “Kimlerden oy istemediğine” ilişkin bir video filmler hazırladı. Filmlerin ilkinde çocuklarının bencil olmasını istemeyen anne-babalara seslenen TKP, ikinci filmde ise milli futbolcu Emre Belözoğlu üzerinden seçmen kitlesini kim olmadığını anlatıyor.

Gazeteport'ta yer alan haberin ayrıntıları şöyle:

Hedefini “500 bin oy” olarak belirleyen Türkiye Komünist Partisi (TKP) filminde Belözoğlu’nun etik dışı hareketler sergilediği maçları izleyen gençler rol alıyor. Bira içerek filmi izleyen gençler, daha sonra sokağa çıkarak “Yaşasın renklerin kardeşliği” sloganı atıyor ve “Emre, sakın TKP’ye oy verme” pankartı arkasında yürüyüş yapıyor.

Video filmi, “Haksız olsa bile üste çıkanlar... Seviyesizliği erdem sananlar... Zorbalıkla üstünlük kurmaya çalışanlar... Sakın TKP’ye oy vermeyin. TKP adalet duygusu olanlardan, başkaların hakkını gaspetmekten kaçınanlardan oy istiyor. TKP boyun eğmeyen 500 bin kişi arıyor” diye sona eriyor.

“TKP kimlerden oy istemiyor?” temalı video serisinin ilk filminde de “Çocuklarının, bencil, çıkarcı, pısırık olmasını, haksızlıklara boyun eğmesini isteyen anne babalara” sesleniliyor.