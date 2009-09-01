Emre 'P.. kurusu' demiş

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, yine dilinin kurbanı oldu. Milli futbolcunun, geçtiğimiz pazar günkü Manisaspor maçında gördüğü kırmızı kart öncesi Nizamettin’e “p.. kurusu” dediği öğrenildi.

Hakem Tolga Özkalfa, dün Futbol Federasyonu’na gönderdiği raporda, “Emre, sarı kart sonrası rakibinin üzerine hızla gitti ve ‘p.. kurusu’ dedi. Bunun üzerine kırmızı kartımı çıkarttım. Bu kart sonrası Emre üzerime doğru geldi ve göğsü ile benim göğsüme şiddetli şekilde vurdu. Sendeledim. Araya Fenerbahçeli diğer futbolcular girdi. Emre, takım arkadaşlarının yardımı ile sahadan çıkartıldı” şeklinde ifade kullandı. Tolga Özkalfa’nın bu ağır raporu sonrası Emre Belözoğlu’nun 3 ya da 4 maç ceza alması kesinleşti.