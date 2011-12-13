Emre özür diledi

T24

Aykut Kocaman'ın yönetimden bazı isimlere anlattığı durum, henüz karara bağlanmazken, ağırlıktaki görüş Emre'nin kadro dışı bırakılmasından yanaydı. Ancak Emre'nin hocasından özür dilediği belirtilirken, Emre'ye verilecek cezanın para cezasına dönüşebileceği de konuşuluyor. Bursaspor maçında saha içinde takım arkadaşı Cristian ile neredeyse kavgaya dönüşecek tartışma yaşayan ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ı öfkelendiren Emre'nin, Cristian ile tartışmasının soyunma odasında da kısa süreli devam ettiği, ancak yumruklaşmaya varmadığı da dile getirildi.Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex De Souza ise twitter'da kendisine sorulan "Kaptan soyunma odasında Emre ile Cristian arasında kavga oldu mu?" sorusuna, "Cristian ve Emre hiç problem yok" yok cevabını verdi.