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Spor

Emre özür diledi

Fenerebahçe'de öğle saatlerinde ortaya çıkan ve doğrulanan Emre Belözoğlu'nun kadrodışı...

13 Aralık 2011 02:00

T24 - Fenerebahçe'de öğle saatlerinde ortaya çıkan ve doğrulanan Emre Belözoğlu'nun kadrodışı bırakıldığı yönündeki haber, akşama doğru boyut değiştirdi. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, Emre de son kararı bekliyor.

Emre'de son dakika gelişmesiAykut Kocaman'ın yönetimden bazı isimlere anlattığı durum, henüz karara bağlanmazken, ağırlıktaki görüş Emre'nin kadro dışı bırakılmasından yanaydı. Ancak Emre'nin hocasından özür dilediği belirtilirken, Emre'ye verilecek cezanın para cezasına dönüşebileceği de konuşuluyor. Bursaspor maçında saha içinde takım arkadaşı Cristian ile neredeyse kavgaya dönüşecek tartışma yaşayan ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ı öfkelendiren Emre'nin, Cristian ile tartışmasının soyunma odasında da kısa süreli devam ettiği, ancak yumruklaşmaya varmadığı da dile getirildi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex De Souza ise twitter'da kendisine sorulan "Kaptan soyunma odasında Emre ile Cristian arasında kavga oldu mu?" sorusuna,  "Cristian ve Emre hiç problem yok" yok cevabını verdi.





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