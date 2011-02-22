-EMRE OKATAN ZALAEGERSZEG'E TRANSFER OLDU BUDAPEŞTE (A.A) - 22.02.2011 - Macaristan Birinci Ligi'nin ünlü takımlarından Zalaegerszeg, 19 yaşındaki Türk futbolcu Emre Okatan'ı renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan 1,84 boyundaki genç futbolcunun, Avusturya ve Türkiye vatandaşı olduğu, şimdiye dek birçok Avusturya kulübünde top koşturduğu belirtildi. Orta saha ile forvette görev yapabilen Emre Okatan'ın, transfer döneminin bitimine sadece bir kaç gün kala alındığını açıklayan Zalaegerszeg Kulübü, genç futbolcunun çok yararlı olacağına inanıldığını bildirdi.