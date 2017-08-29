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Spor

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Genç futbolcuyla ilgilenen Inter, transferden vazgeçmişti

29 Ağustos 2017 12:51

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen genç milli futbolcu Emre Mor, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oluyor.

20 yaşındaki futbolcuyla Inter ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinirken, Inter'in transferden vazgeçmesi ve Emre'nin Türkiye'de oynamak istememesi sonucunda genç futbolcunun yeni adresi Celta Vigo oldu.

İspanyol ekibin, Emre Mor transferini gün içinde açıklaması bekleniyor. Celta Vigo'nun Emre için Borussia Dortmund'a ödeyeceği bonservis bedelinin de yaklaşık olarak 12.5 milyon Euro olması bekleniyor.

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