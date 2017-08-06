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Spor

Emre Mor'un yeni adresi belli oldu

Roma'nın sportif direktörü Monchi, Emre ile ilgilenmediklerini duyurmuştu

06 Ağustos 2017 16:38

2017-18 sezonu yaz transfer döneminde hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Inter ile el sıkıştıklarını duyurdu.

20 yaşındaki genç yeteneğin adı transfer döneminde Fenerbahçe, Napoli, Fiorentina ve Cengiz Ünder'in transfer olduğu Roma gibi takımlarla da anılmıştı.

Eurosport'ta yer alan habere göre; milli futbolcunun salı günü İtalya'da sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

AreaNapoli.it sitesine konuşan menajer Özcan, milli futbolcunun Inter'le anlaştığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulayarak kısa süre içinde resmi imzaların atılacağını söyledi. Genç futbolcunun salı günü İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

Muzzi Özcan ayrıca, Emre Mor konusunda Napoli ile de görüştüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak Napoli'nin 20 yaşındaki oyuncu için herhangi bir girişimde bulunmadığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da istediği süreyi bulamayan Emre Mor için Fenerbahçe'nin yanı sıra AS Roma ve Fiorentina kulüplerinin de devrede olduğu öne sürülmüştü. Ancak AS Roma'nın sportif direktörü Monchi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Emre Mor ile ilgilenmediklerini duyurmuştu.

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