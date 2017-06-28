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Spor

Emre Mor'un menajeri, Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'da!

Oyuncunun teknik direktörü Peter Bosz da kiralık olarak gitmesine izin verdi

28 Haziran 2017 16:41

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak transferi için sarı-lacivertlilerin kulüp binasına geldi.

Transfer sezonunun başından itibaren adı '3 büyükler' ile anılan, Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz'un da transferine izin verdiği genç yıldızın kiralık olarak kadroya katılması için Fenerbahçe, menajeriyle resmen görüşmelere başladı.

19 yaşındaki Milli yıldız, geçen sezon Dortmund formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol ve 3 asiste imza attı.

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