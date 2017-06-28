Emre Mor'un menajeri, Fenerbahçe'ye transferi için İstanbul'da!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki Milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, oyuncunun Fenerbahçe'ye kiralık olarak transferi için sarı-lacivertlilerin kulüp binasına geldi.

Transfer sezonunun başından itibaren adı '3 büyükler' ile anılan, Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz'un da transferine izin verdiği genç yıldızın kiralık olarak kadroya katılması için Fenerbahçe, menajeriyle resmen görüşmelere başladı.

19 yaşındaki Milli yıldız, geçen sezon Dortmund formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol ve 3 asiste imza attı.