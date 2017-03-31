Emre Mor'un geleceğine ilişkin net açıklama

Genç futbolcunun menajeri Mustafa Özcan, Emre'nin şu an Türkiye'ye transferini düşünmediklerini söyledi.

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un "Muzzi" lakabıyla bilinen menajeri Mustafa Özcan, 19 yaşındaki futbolcunun şu an için Türkiye'ye transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

Özcan, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Emre Mor'un Türkiye’ye sadece tatile veya milli takıma katıldığında gideceğini belirterek, belki 30 yaşından sonra Türkiye'de oynayacağını ifade etti.

"Emre yazın Türkiye'ye transfer edilmeyecek" diyen Özcan, genç oyuncunun işlenmemiş bir elmas olduğunu ve daha birçok şeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Kiralık olarak başka bir takıma gitmesinin de şu an ihtimal dahilinde olmadığını belirten Özcan, "Emre için en iyisinin ne olacağını Borussia Dortmund ile sezon sonunda konuşacağız." dedi.

Borussia Dortmund ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, ilk kez mücadele ettiği Bundesliga’da bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaptı.