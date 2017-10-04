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Spor

Emre Mor'un büyük acısı

UŞAK, (DHA) - A Milli Takım ve İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun genç yıldızı Emre Mor, 2 Ekim Pazartesi günü vefat eden dedesi Hüseyin Mor'u Uşak'ta toprağa verdi

04 Ekim 2017 19:59

UŞAK, (DHA) - A Milli Takım ve İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo\'nun genç yıldızı Emre Mor, 2 Ekim Pazartesi günü vefat eden dedesi Hüseyin Mor\'u Uşak\'ta toprağa verdi. Kalp yetmezliği nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Mor için Uşak\'ın Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Emre\'nin yanı sıra babası Ersoy Mor, kardeşi Hüseyin Mor ile ailenin akraba ve yakınları katıldı. Hüseyin Mor\'un cenazesi, Tatar Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Dedesinin kabrine toprak atan Emre, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti. A Milli Takım\'ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda oynayacağı İzlanda ve Finlandiya maçlarının aday kadrosunda bulunan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, dedesinin cenazesinin ardından ay-yıldızlıların Antalya kampına katılacak.

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