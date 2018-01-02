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Spor

Emre Mor'dan yeni yıl mesajı

"Gelecekte beni büyük başarıların beklediğine inanıyorum" İSTANBUL, (DHA) Sezon başında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan ve İspanya Ligi'nin ilk yarısı itibarıyla kendisinden beklenen performansı gösteremeyen milli oyuncu Emre Mor, sosy

02 Ocak 2018 01:32

\"Gelecekte beni büyük başarıların beklediğine inanıyorum\"

İSTANBUL, (DHA)

Sezon başında Borussia Dortmund\'dan Celta Vigo\'ya transfer olan ve İspanya Ligi\'nin ilk yarısı itibarıyla kendisinden beklenen performansı gösteremeyen milli oyuncu Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden bir yeni yıl mesajı paylaştı.
2017\'nin kendisi için inişli çıkışlı geçtiğini belirten genç yıldız, gelecekte kendisini büyük başarıların beklediğine inandığını söyledi.
Emre Mor\'un paylaştığı mesajın tamamı şu şekilde:
\"2017 inişli çıkışlı ve birçok iyi ve kötü tecrübeye sahip olmamla sona erdi. Gelecekte beni büyük başarıların beklediğine inanıyorum. Bazen sabredip Allah\'ın sizin için bir planı olduğuna inanmanız gerektiğini öğrendim. Allah\'a ve hayatta her şeyin bir nedenden ötürü olduğuna inanıyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ederim. Herkese sevgi dolu, başarılı ve mutlu yıllar dilerim. Yakında umut dolu refah bir 2018\'de görüşmek dileğiyle.\"

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