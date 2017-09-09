Emre Mor'dan transfer açıklaması: Celta, kendimi geliştirmem için en uygun kulüp

Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen ve İspanyol ekip Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, İspanya basınına yaptığı açıklamada Celta'nın gelişmesi için en uygun kulüp olduğunu söyledi.

Oyun tarzına göre en uygun futbolun La Liga'da oynandığını vurgulayan 20 yaşındaki futbolcu, hayalinin her zaman İspanya'da oynamak olduğunu kaydetti.

Transfer sezonu içerisinde genç futbolcuyla Fenerbahçe ve Inter de ilgilenmiş, ancak Emre'nin Türkiye'de oynamak istememesi sebebiyle Fenerbahçe transferi; Inter Kulübü'nün İtalya'daki sert savunmaya karşı etkisiz olacağını düşünmesi sebebiyle de İtalya transferi suya düşmüştü.