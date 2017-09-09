T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Mor'dan transfer açıklaması: Celta, kendimi geliştirmem için en uygun kulüp

Genç futbolcuyla Fenerbahçe ve Inter de ilgilenmişti

09 Eylül 2017 15:23

Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen ve İspanyol ekip Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, İspanya basınına yaptığı açıklamada Celta'nın gelişmesi için en uygun kulüp olduğunu söyledi.

Oyun tarzına göre en uygun futbolun La Liga'da oynandığını vurgulayan 20 yaşındaki futbolcu, hayalinin her zaman İspanya'da oynamak olduğunu kaydetti.

Transfer sezonu içerisinde genç futbolcuyla Fenerbahçe ve Inter de ilgilenmiş, ancak Emre'nin Türkiye'de oynamak istememesi sebebiyle Fenerbahçe transferi; Inter Kulübü'nün İtalya'daki sert savunmaya karşı etkisiz olacağını düşünmesi sebebiyle de İtalya transferi suya düşmüştü.

ETİKETLER

Emre MorCelta VigoLa LigaFenerbahçeInteren uygun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24