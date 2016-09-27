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Spor

Emre Mor'dan Ronaldo paylaşımı: Hayatını hayal etme, hayalini yaşa

"Bana her gün motivasyon kaynağı olduğun için teşekkürler Cristiano!"

28 Eylül 2016 16:31

Borusia Dortmund'ta forma giyen milli futbolcu Emre Mor, 2-2'lik Real Madrid beraberliği sonrası kişisel Instagram hesabından Ronaldo hayranlığını dile getirdi. Mor, maç içerisinde Ronaldo ile aynı karede olduğu bir fotoğrafı "Hayatını hayal etme. Hayalini yaşa.. Bana her gün motivasyon kaynağı olduğun için teşekkürler Cristiano! Bize bu gece büyük destek veren Dortmund taraftarına da teşekkürler" yorumuyla paylaştı.

 

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