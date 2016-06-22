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Spor

Emre Mor'dan o iddiaya cevap: Tamamen saçmalık

"Arda Turan olmak üzere herkes beni küçük kardeşi olarak görüyor ve çok seviyor"

22 Haziran 2016 19:13

Milli Takım'ın EURO 2016'da en çok dikkat çeken isimlerinden olan Emre Mor, kendisine antrenmanlarda pas atılmadığı iddialarına ilişkin "Pas alamıyor iddiaları sadece saçmalık ve yalan" dedi. Mor, ilk golün asistini de yaptığı ve Türkiye'nin 2-0'lık galibeyetiyle sonuçlanan Çek Cumhuriyeti maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mor'un ifadelerinden satır başları şöyle:

"Çok mutluyum. İyi bir oyun oynadık ve kazandık. Ben de güzel bir oyun çıkardığımı düşünüyorum. Bana takım arkadaşlarım yardımcı olmasa ben bu kadar başarılı bir oyun oynayamazdım. Biz bir takımız ve ben de bu takımın bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. 

Antrenmanlarda ve maçlarda istediği pasları alamıyor" yönündeki iddialar ile ilgili de konuşan Mor, "Öncelikle pas alamıyor iddiaları sadece saçmalık ve yalan. Beni takımda başta Arda Turan olmak üzere herkes küçük kardeşi olarak görüyor ve çok seviyor. Beni çok seviyorlar ve tüm gün bana çeşitli şakalar yapıyorlar. Yani anlayacağınız tam ağabey-kardeş ilişkisi var aramda onlarla" 

A Milli Takım'ın attığı ilk golde asisti ile katkı sağlayan genç futbolcu, "Burak Yılmaz her zaman birlikte oynamak istediğim isimlerden biriydi. Ona attığım pasın gol olması beni çok memnun etti. Benim için gol atmak ya da asist yapmak arasında fark yok. Bu gole katkı yapmam çok güzel oldu" şeklinde konuştu.
 

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Emre MorEURO 2016Çek CumhuriyetiTürkiye

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