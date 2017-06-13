Emre Mor'a 'üç büyükler' talip!

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, TRTSPOR'a oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. İspanya ve İngiltere'den teklifler aldıklarını kaydeden Özcan, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Emre Mor'a talip olduğunu söyledi.

Dortmund'un Emre'yi kiralamaya sıcak baktığını, ancak İspanya ve İngiltere'den teklifler aldıklarını kaydeden Özcan, "Emre için teklifler var, ancak kimseyle anlaşmadık. Öncelikle Emre'nin kulüpteki geleceğinin netleşmesi gerekiyor. Dortmund'un yeni hocası Bosz, Ajax'a onu transfer etmek istemişti. Bosz takımda kalmasını istiyor, ancak başka kulüpte kiralık oynamasına karşı değil. Bu yüzden başka kulüpler ile görüşmemize izin verdi. Emre Milli Takım'dan yeni döndü. Oturup, konuşacağız ve bir karar vereceğiz" dedi.

Türkiye'den 3 büyük kulüp ile birlikte İspanya ve İngiltere'den teklif aldıklarını söyleyen menajer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İspanya ve İngiltere'den bize ve Dortmund'a teklif yapıldı. Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor, ancak 3'ü de teklif yapmadı. Bizim kararımızı bekliyorlar. 3'ünün de düşüncesi Emre'yi kiralamak, zaten bonservisini ödemeleri mümkün değil. Emre'nin sürekli oynayacağı bir takımda olmasını ve oyununu geliştirmesini istiyoruz, önceliğimiz para değil. Dortmund'da bu gerçekleşirse, kalır. Aksi takdirde başka takıma gitmesi iyi olur"