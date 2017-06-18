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Spor

Emre Mor'a Ada'dan talip!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kiralamak istediği Milli futbolcuya İngiliz kulübü de talip oldu

18 Haziran 2017 17:31

Geçen sezon EURO 2016 sürecinde Borussia Dortmund'a transfer olan ve Alman ekipte çok fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcu Emre Mor'a İngiltere'den Liverpool talip oldu.

İngiliz basınında çıkan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği 19 yaşındaki genç yeteneği Liverpool'un da kiralamak istediği öne sürüldü.

Emre Mor'a talip olan kulüplerin kiralık olarak anlaşmak istemesinin sebebi, Dortmund yönetiminin genç oyuncuya başka takımlarda deneyim kazandırmak ve futbolcunun olgunlaşmış bir şekilde geri dönmesini istemesi.

Emre, geçen sezon başında 9.75 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Borussia Dortmund'da 19 kez forma şansı bulurken 1 gol ve 3 asiste imza attı.

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