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Spor

Emre Mor'a 2 maç ceza

Almanya Futbol Federasyonu cezanın sportmenliğe aykırı davranışından dolayı verildiğini bildirdi

17 Ekim 2016 22:41

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'a iki maç ceza verildi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, spor mahkemesinin Emre Mor'a sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 2 maç men cezası verdiği bildirildi.

Açıklamada, kararın sarı-siyahlı kulüp tarafından da kabul edildiği ve cezanın böylelikle kesinleştiği kaydedildi.

Emre Mor, Bundesliga'nın 7. haftasında 14 Ekim cuma günü oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının 84. dakikasında kendisini faulle durduran Sebastian Langkamp'a tepki göstermiş ve rakibini itince kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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