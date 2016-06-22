Emre Mor ve Burak Yılmaz tarihe geçti

Türkiye'yi Çek Cumhuriyeti karşısında 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlıların turnuvadaki ilk golünü kaydetti.



Maçta harikalar yaratan Emre Mor ise yaptığı asist ile organizasyon tarihinin asist yapan en genç 3. futbolcu oldu.

Burak Yılmaz, Lefter'i yakaladı

Burak Yılmaz, ayrıca Euro 2016'da Millilerin ilk sayısını kaybederken, A Milli Takım formasıyla 47. maçında 21. golünü attı. Burak Yılmaz, Lefter Küçükandonyadis ile birlikte Milli Takım tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu.

Emre Mor asist yapan en genç 3. oyuncu

Burak Yılmaz'ın golünün asistini yapan Emre Mor ise, Euro 2016'da şimdiye kadar asist yapan en genç oyuncu oldu. Emre Mor ayrıca, Scifo ve Rooney'in ardından 1980'den bu yana, Avrupa Şampiyonaları finalinde asist yapan en genç 3. isim ünvanını elde etti.