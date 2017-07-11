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Spor

"Emre Mor transfer için İstanbul'a gelecek" iddiası

Milli futbolcunun yeni teknik direktörü de deneyim kazanması için kiralık gitmesine sıcak bakıyor

11 Temmuz 2017 20:13

Fenerbahçe'nin transfer sezonunun başından itibaren transferi için çaba harcadığı Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Emre Mor için sürpriz bir iddia ileri sürüldü. Ajansspor'un haberine göre; 19 yaşındaki futbolcunun menajeri Muzzi Özcan, bu gece Emre Mor'u İstanbul'a getireceğini söyledi.

19 yaşındaki milli futbolcunun menajeri Özcan'ın, "Transferle ilgili gelişme var. Bu akşam Emre'yle birlikte İstanbul'a geliyoruz. Birlikte geleceğiz ancak şu anda daha fazlasını söyleyemem." dediği ileri sürüldü.

Menajer Özcan detaylı bir açıklama yapmazken, takım ismi de vermedi. Ancak genç yıldızın transferi için Fenerbahçe'nin oldukça fazla mesai harcadığı ve kiralık olarak kadrosuna katmak için yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı biliniyordu.

Emre Mor'un forma giydiği Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Petr Bozs da, genç futbolcunun deneyim kazanması için kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor.

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