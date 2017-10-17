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Spor

Emre Mor siftahı yaptı; Celta Vigo fark attı

Celta Vigo, deplasmanda Las Palmas’ı 5-2 ile farklı yendi

17 Ekim 2017 13:54

İspanya La Liga'da 8. haftanın kapanış maçında Celta Vigo, milli futbolcu Emre Mor'un da gol attığı karşılaşmada deplasmanda Las Palmas'ı 5-2 yendi.

Bu sezon transfer olduğu Celta Vigo'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Emre, La Liga'daki ilk golünü attı. 16. dakikada sağ kanatta Daniel Wass'ın pasında buluştuğu topu kalecinin ulaşamayacağı köşeye gönderen Emre Mor, takımını 1-0 öne geçirdi. Iago Aspas ile 20. dakikada farkı ikiye çıkaran Celta Vigo, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İlk yarıda perdeyi kapatan Aspas, ikinci yarıda açan isim oldu. 49. dakikada golünü atan İspanyol futbolcu, skoru 3-0'a taşıdı. 52. dakikada Celta Vigo kalecisi Ruben Blanco'nun kırmızı kart görmesinden dolayı Emre Mor'u çıkartmayı tercih eden teknik direktör Juan Carlos Unzue, milli futbolcunun yerine yedek kaleci Sergio Alvarez'i sahaya aldı.

10 kişi mücadele etmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan konuk ekip, 71. dakikada Pablo Hernandez ve 76. dakikada Aspas'ın golleriyle skoru 5-0'a getirdi. Ev sahibi takım 90. dakikada Vitolo ve 90+3. dakikada Loic Remy ile goller bulsa da bu neticeyi etkilemedi. Celta Vigo, forvetteki önemli oyuncusu Aspas'ın hat-trick yaptığı maçta sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Bu skorla Celta Vigo, 8. hafta sonunda 11 puanla 10. sıraya yükseldi. Las Palmas ise 6 puanla 18. sıraya geriledi.

Öte yandan Galisya bölgesinde 4 kişinin ölümüne neden olan orman yangınından dolayı Celta Vigolu futbolcuların sahaya "öfke ve acı" yazılı tişörtlerle çıkmaları dikkati çekti

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