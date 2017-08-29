Emre Mor resmen Celta Vigo'da!

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Emre Mor, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu. İspanyol ekibin 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürülürken, ödenecek bonservis bedelinin de 12.5 milyon Euro olacağı belirtildi.

Faro de Vigo gazetesinin internet sitesinden verdiği haberde, üzerinde Celta Vigo takımının tişörtü olan Emre Mor'un yeni sözleşmesine imza attığı görüldü. Ayrıca gazetenin yayınladığı ve kulüp binası önünde çekilen bir videoda ise Celta Vigo forması giyen ve elinde takım atkısını tutan Emre'nin fotoğraf için poz vermesi dikkati çekti. 20 yaşındaki Emre'nin, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığı ileri sürüldü.

Celta Vigo Kulübünün ilerleyen saatlerde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. AA muhabirinin Celta Vigo Kulübü kaynaklarından aldığı bilgilerde, Emre'nin bu akşam Vigo'dan ayrılarak A Milli Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacağı, basına tanıtımının ise gelecek haftaya bırakılacağı belirtildi.

İspanyol basını, Celta Vigo'nun Emre'nin transferi için Borussia Dortmund Kulübüne 12,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti.