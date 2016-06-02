Emre Mor Liverpool'un kıskacında

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, "sıradışı bir oyuncu" diye tanımladığı Emre Mor için Liverpool'un devrede olduğu ileri sürüldü.



18 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor, transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasına adını yazdırdı. Genç futbolcu için İngiltere Premier Lig’in köklü ekibi Liverpool’un transfere çok yakın olduğu dile getirildi.



ESPN’nin, oyuncunun kulübü Nordsjaelland’a yakın bir kaynağa dayanarak verdiği habere göre Liverpool’un Emre Mor transferinde önde gidiyor.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Karadağ karşısında şans verdiği Emre Mor’u Fransa’ya gidecekler arasına yazdı.



Genç oyuncu ile Türkiye’den Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın girişimlerinin olduğu biliniyor.