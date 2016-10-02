Emre Mor, Fatih Terim'den neden özür diledi?

Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, Hırvatistan maçında Emre Mor’un oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki hakkında açıklama yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun tepkisinin kimseye olmadığını belirten Özcan, maçtan sonra Emre Mor’un Fatih Terim’i arayıp özür dilediğini ifade etti.

Ntvspor'a konuşan Muzzi Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Hırvatisan maçında sonra bir hareketi oldu ama o hareketleri milli takımdaki arkadaşlarına veya kimseye değildi. İstediği gibi oynamadı o yüzden kızgınlığı. 86 dakika oynamıştı zaten, yorgunluk vardı. Biz o maçtan sonra Fatih hocayı aradık, yani Emre Mor onu aradı ve özür diledi”