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Spor

Emre Mor en iyiler arasında

Fransız L'Equipe'nin hazırladığı 21 yaş altı oyunculardan oluşan kadroda Emre Mor'un yanı sıra Dele Alli, Bellerin gibi isimler de yer aldı

03 Ocak 2017 14:16

EURO 2016'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve o dönem Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, Fransız basınının dikkatinden de kaçmadı.

Fransa'nın ünlü gazetesi L’Equipe, 2016'da performansıyla dikkat çeken 21 yaş ve altı oyunculardan hazırladığı 11'de Emre Mor'a da yer verdi.

Emre Mor'un yanı sıra 11'de yer alan diğer oyuncular; Donnarumma, Hector Bellerin, Alessio Romagnoli, Jonathan Tah, Jose Luis Gaya, Joshua Kimmich, Adrien Rabiot, Renato Sanches, Dele Alli ve Gabriel Jesus.

goal.com/tr'den alınmıştır

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