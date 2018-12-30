Emre Kongar, Müjdat Gezen'in 'büyük sırrı'nı açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programında yaptığı açıklamalar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen’in ‘büyük sırrı’nı açıkladı.

Pazar günkü köşe yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hakkında ‘sanatçı müsveddesi’ ifadesini kullandığı Gezen’e ayıran Kongar, “Müjdat Gezen’in ‘büyük sırrı’, kendisinin ‘Sanatçı Evi’ dediği, yaşlı ve bakıma muhtaç sanatçılar için işlettiği bir huzur ve sağlık merkezidir. Ben sadece, burada sekiz doktorun görevli olduğunu biliyorum. Bir de kimseden para alınmadığını” dedi.

*Emre Kongar'ın köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Ne olmuştu?

Halk TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu ‘Halk Arenası’ programındaki sözlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler" dediği Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

77 yaşındaki Akpınar ve 75 yaşındaki Gezen, savcılık açıklamasında ‘ifadeye davet edildikleri’ belirtilmesine rağmen pazartesi sabahı polis nezaretinde ifade için adliyeye götürülmüş; bu durum, hukukçular tarafından ‘fiili gözaltı’ olarak yorumlanmıştı. Akpınar ve Gezen, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.