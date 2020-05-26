Emre Kınay isyan etti: THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa biz de tiyatroları açabiliriz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından normalleşme sürecinde Türk Hava Yolları'nın (THY) yeniden uçuşlara başlayacak olmasına tepki gösteren oyuncu Emre Kınay , "THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa ki satıyor biz de tiyatroları açabiliriz demek ki” ifadelerini kullandı.

Salgının ilk günlerinde tiyatroların hemen kapatılmaması adına bir hayli direnen ve Duru Tiyatro'da gösterilerini elinden geldiğince sürdürmeye çalışan Emre Kınay konulan yasakların ardından temsillerine ara vermişti. Sosyal medya hesabından süreci takip eden ve tiyatroların da normalleşme sürecinde açılması gerektiğini sürekli olarak söyleyen Kınay, THY’nin uçuşlarına başlayacağını duyurmasının ardından sosyal mesafesiz bilet satmaya başladığını iddia ederek bunun kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“THY sosyal mesafesiz bilet satıyorsa ki satıyor biz de tiyatroları açabiliriz demek ki."

“Havalandırma ve kabin şartları içinde olmasına rağmen herkes yan yana oturup uçabilecekse herkese yan yana oturup maskesiyle tiyatro izleyebilir bu bir uygulamaya itirazdır, paylaşınız! Bu kadar saçmalık yeter!”