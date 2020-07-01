Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağlandı

Mert Hakan Yandaş transferinde istediğini alamayan Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un bir diğer yıldızı Emre Kılınç'la anlaştı.



Gelecek sezon için sözleşmesi biten yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Sivas ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç ile el sıkıştı.



Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

50 bin lira için Florya'nın kapısından döndü

Emre 2013 yılında Boluspor forması giyerken Galatasaray'ın dikkatini çekmişti. Sarı-kırmızılı kulüp ile kırmızı-beyazlı ekip Emre'nin transferi için el sıkışmış ancak Boluspor'un 50 bin lira daha istemesi üzerine Cimbom, milli oyuncudan vazgeçmişti.



Emre Kılınç'ın menajeri William D'Avila, "Emre Kılınç kesin olarak İstanbul'da bir kulüpte oynayacak. Biz bir karar verdik ancak bunu maçlar bitince açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

8 gol, 6 asist

Bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maçta görev alan kanat oyuncusu 8 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.