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Spor

Emre kararını verdi, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Sezon sonu Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Emre Belözoğlu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

02 Ocak 2015 13:17

Fenerbahçe’de aynı Dirk Kuyt gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan bir diğer isim ise takımın tecrübeli ismi Emre Belözoğlu. Mukavelesi tamamlanacak oyuncuyla ilgili hergün yeni iddialar ortaya atılıyor. Emre, Hakkındaki transfer söylentilerine ilişkin olarak, “Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile mukavelem devam ediyor. Bir kaç yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum. Futbolu sezon sonunda bırakmak gibi bir planım yok. Fenerbahçe benim şu andaki takımım. Sezon sonunda oturur konuşuruz. Eğer olmazsa, o zaman benim için yurt dışı kapısı açılır” diye konuştu.

 

ABD’ye yeşil ışık

 

Fanatik'te yer alan habere göre, Sarı-Lacivertliler’in kaptanı, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda gideceği takımı ise şu sözlerle özetledi:

"Bu ABD ya da başka bir Avrupa ülkesi takımlarından biri olabilir. Şimdilik enerjimi bu tür söylentilere değil, Fenerbahçe’nin başarısına harcıyorum. Buna odaklandım. Sosyal medyada hakkımda çıkan haberlere fazla itibar edilmesin.”

 

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