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Spor

Emre: Kalmak istiyorum

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Emre Aşık, sarı-kırmızılı takımla sözleşme yenilemeye hazır olduğunu söyledi.

06 Mart 2009 02:00


Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Emre Aşık, sarı-kırmızılı takımla sözleşme yenilemeye hazır olduğunu söyledi.

Bursaspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Emre, sözleşmesinin yenilenmesi konusunda kendisine bir teklif olup olmadığı sorusuna, "Görüşmeler var. Bana ne zaman 'Gel' derlerse, boş sözleşmeye imza atmaya hazırım" yanıtını verdi.

Emre, maçla ilgili değerlendirme yaparken de kötü oynamalarına karşın kazanmasını bildiklerini ifade ederken, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, mücadeleci karakterini takıma yansıttığını dile getirdi.

Öte yandan, Bursasporlu futbolcu Ömer Erdoğan, Galatasaray'la zevksiz bir maç yaptıklarını söyledi, son dakikalarda Emre Aşık'ın kendisine yaptığı hareketin penaltı olduğu iddiasını dile getirdi.

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