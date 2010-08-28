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Spor

EMRE: İYİ SONUÇ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 22:49

-EMRE: İYİ SONUÇ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki Manisaspor maçının, Avrupa kupalarından elenmelerinin ardından büyük önem kazandığını söyledi. Emre Belözoğlu, Lig TV'ye yaptığı değerlendirmede, PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmeleri sonrası, konsantre olmaları gereken en önemli yer olarak ligin kaldığını belirtirken, ''Başka bir alternatifimiz de kalmadı. Artık her maçın çok önemli olduğu gerçeğini kabul ediyoruz'' dedi. Ligdeki son maçlarında Trabzonspor'a yenildiklerini, yarınki Manisaspor maçında ise taraftar desteğinden yoksun kalacaklarını anlatan Emre, ''Manisaspor maçı zor geçecektir. Zaman zaman iyi oyunlarımız olsa da skorlar lehimize olmadığı için sıkıntı içindeyiz. Manisaspor maçında her şeyi bir yana itip, iyi bir netice ve futbol için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. Takım olarak hazır hale gelmelerinin zaman alacağını da anlatan Emre, maçlar oynandıkça takımda her şeyin yerine oturacağına olan inancını vurgularken, kendisinin de fizik olarak hazır durumda olmadığını sözlerine ekledi.

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