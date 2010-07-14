-EMRE: ''İNSANLAR BENİ ANLAMALI'' GENK (A.A) - 14.07.2010 - Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları, Belçika'nın Genk kentinde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Emre, sabah idmanından sonra gazetecilere dün idmanı terk edişi konusunda açıklamalarda bulundu. Emre, dün akşamki idman sırasında bir kişinin kendisine sözlü olarak sataşmada bulunduğunu belirterek, ''Bana ve aileme karşı sözlü sataşma oldu. Artık insanların beni anlamasını istiyorum. İdmanda kalmam doğru olmayacaktı. Gitmem gerekiyordu. Sadece bana değil, aileme de sataşma olunca dayanamadım. Belki yanlış bir karardı, ama kararı kendim verdim'' diye konuştu. Gazetecilerin ''Çabuk sinirleniyorsun'' şeklindeki ifadeleri üzerine de Emre, ''Sinirlerime hakim olabilmek için elimden geldiğince çaba sarf edeceğim'' karşılığını verdi. -HEDEF ŞAMPİYONLUK- Emre, 2010-2011 sezonunun zor geçeceğini ifade ederek, Fenerbahçe'nin hedefinin ise şampiyonluk olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'de şeffaf dönemin başladığını ve yeni bir sistemin olduğunu anlatan Emre, ''Fenerbahçe'nin başarısı benim için önemli. Takımda sıkıntı yaratmak istemiyorum. Aykut Hocaya da büyük saygım var. Küçüklüğümden beri onuna çalışmak isterdim. Bu sezon hak eden oynayacak'' dedi. Fenerbahçe, bu sabahki idmanında, ısınma hareketlerinin ardından ceza atışı, köşe atışı ve karşılama çalışmaları yaptı. Sağ ayak arka adalesinde ağrısı bulunan Mehmet Topuz ile sağ bacağının üst kısmında ağrı hisseden Volkan Demirel çalışmada yer almadı. Sarı-Lacivertliler, bugün öğleden sonra otobüsle Köln'e geçerek akşam ETL-DOM Kupası Turnuvası'nda ilk hazırlık maçını AZ Alkmaar ile yapacak.