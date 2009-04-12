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Spor

Emre ilk kez Sami Yen'de

Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadı'na ilk kez Fenerbahçe formasıyla çıktı.

12 Nisan 2009 03:00


Emre Belözoğlu, altyapısından yetişip birçok şampiyonluklar yaşadığı Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadı'na ilk kez Fenerbahçe formasıyla çıktı.

Galatasaraylı taraftarlar, stada geldiğinden itibaren tepki gösterdikleri Emre için besteledikleri bir tezahüratı da maç öncesinde sık sık yaptılar. Sarı-lacivertli futbolcu, taraftarların küfürlü tezahüratlarından da nasibini aldı.

Galatasaray tribünlerinin tezahürat ve küfürlerle yüklendiği Emre'ye, Fenerbahçe tribünleri destek olarak moral vermeye çalıştı.

Bu arada Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, sarı-lacivertli formayla ilk kez Ali Sami Yen Stadı'na çıktı. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon lig ve kupada Mecidiyeköy'de yapılan 2 maçta da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı İspanyol forvet Güiza da Ali Sami Yen Stadı'nda ilk kez derbiye çıktı.

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